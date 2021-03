Ein Foto hier aus Dachau geht gerade im Internet viral. An einer Hauswand hat irgendjemand ein laminiertes Schild aufgehängt. Darauf zu lesen ist „Herdenimmunität – Hier lecken“ – darunter ist ein roter Kreis und etwas kleiner darunter steht „Vielleicht hilfts ja“. Und der Humor kommt gut an. Das Bild wurde nun schon tausendfach auf verschiedenen sozialen Plattformen geteilt. Ganz wichtig ist natürlich, ja nicht am Schild lecken 😉