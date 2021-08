Billy Idol kündigt neue EP an

Sieben Jahre lang hat man wenig vom King of New Wave, Billy Idol gehört. Aber jetzt hat der 65-Jährige eine neue Platte angekündigt. Am 17. September erscheint „The Roadside“. Und um seine Fans schon mal darauf einzustimmen, ist die Lead-Single „Bitter Taste“ jetzt schon erschienen. Dabei geht es um einen Motorradunfall von Billy Idol im Jahr 1990, bei dem er fast ums Leben gekommen wäre. Während der Pandemie sei er nachdenklich geworden und habe den Unfall in „Bitter Taste“ verarbeitet. Außerdem geht Billy Idol noch in diesem Jahr auf Tour, leider aber nur in den USA.