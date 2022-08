Biogasanlage in Flammen

Nahe des Münchner Flughafens in Eggertshofen im Landkreis Freising ist eine Biogasanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpft aktuell die Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand eines der Gebäude bereits im Vollbrand, es ist auch schon die Rede von mehreren Explosionen auf dem Gebiet. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Flugbetrieb von Osten her auf der Nordbahn des Flughafens München vorläufig eingestellt. Außerdem wurden die Sommerstraße in Richtung Pulling und die Dürnecker Straße gesperrt. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.