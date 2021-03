Der Landkreis Freising erweitert seine Corona-Teststrategie. Ab sofort können alle Bürgerinnen und Bürger an einem Test-Bus, dezentralen Schnelltest-Zentren sowie in teilnehmenden Arztpraxen und Apotheken einen Antigen-Schnelltest machen. Dazu wurden am Corona-Testzentrum in der Luitpoldanlage in Freising die Kapazitäten erweitert. Bis zu 240 Schnelltests am Tag sollen nun durchgeführt werden können.