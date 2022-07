Bitte nicht in den Starnberger See springen!

Der Starnberger See führt derzeit so wenig Wasser wie seit drei Jahren nicht mehr. Das Wasser geht den meisten gerade mal bis zu den Knien oder der Hüfte. Die Wasserwacht warnt deshalb nun: ein Sprung vom Steg in den Starnberger See kann lebensgefährlich sein! In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr Badegäste beim reinspringen verletzt. Erst Anfang der Woche hat sich ein 20 Jähriger so schwer verletzt, dass er bewegungslos aus dem Wasser gerettet werden musste. Er war zwar ansprechbar, konnte aber seinen Körper nicht mehr spüren. Für die Seenschifffahrt ist der niedrige Wasserpegel am Starnberger See bisher aber noch keinen Problem.