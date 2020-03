Blaue Wunder 112 – Helferhotline in Freising

THW, BRK und Freiwillige Feuerwehr in Freising ziehen an einem Strang. Und jetzt bitet sie eine Hotline für Ihr Bündnis „Blaue Wunder 112“ an, um Hilfesuchende und private Helfer zusammenzubringen. Ab Mittwoch, den 25. März, können alle die Helfen wollen und die Hilfe suchen an die Hotline 08161 / 549 88 11 wenden. Das ganze geht auch per Mail an hilfe@blauewunder112.de . Die Mitglieder von THW, BRK und Freiwillige Feuerwehr werden alle Angebote und Gesuche sammeln und koordinieren, wer wem helfen kann.

Auch bei uns können schon lange Menschen die Hilfe suchen und Mensche die Hilfe anbieten zusammenfinden und zwar mit der Aktion „Die helfenden Heimathände“.