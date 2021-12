Selbst die größte Leseratte steht manchmal in der Buchhandlung oder in der Bücherei und fragt sich: Was les ich denn heute? Genau dafür gibts jetzt wieder die alljährliche Weihnachtsaktion hier in der Stadtbibliothek in Germering. Jeder, der einen Bibliotheksausweis hat, bekommt dort sein ganz eigenes „Blind Date“ mit einem Buch. Dabei wählt man sich im Foyer der Bücherei eines der blickdicht verpackten Bücher aus und – ganz wichtig – packt es erst zu Hause aus. Weil nur dann ist es eine echte Überraschung, was man in der Vorweihnachtszeit schmökern kann.