Knistert es im Hause Barker? Der Drummer von Punklegenden Blink-182 hat laut Medienberichten mit Kourtney Kardashian sein neues Glück gefunden. Kourtney ist die ältere Schwester von Kim Kardashian und am Ehesten bekannt aus der Reality TV-Show „Keeping up with the Kardashians“. Die beiden seien bereits seit mehreren Monaten zusammen, schreiben US-Medien. Dem Drummer sei es gegönnt, seine letzte Beziehung ist gute 12 Jahre her.