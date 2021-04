Blink 182-Sänger verkauft Equipment

Mit seiner Pop-Punk-Band Blink-182 hat Gitarrist und Sänger Tom Delonge die frühen 2000er-Jahre geprägt. Und Fans der Band können sich noch immer über eine tolle Gelegenheit freuen, an der Musik teilzuhaben. Denn Tom verkauft aktuell einiges von seinem Equipment, das er in den Jahren benutzt hat. Von Synthesizern über zu Pedale bis hin zu Verstärkern – das ist nicht nur für Gitarristen spannend, sondern natürlich für Fans der Band. Und dass die darauf anspringen, zeigt sich vor allem darin, dass der Shop in ziemlich kurzer Zeit fast ausverkauft war. Wer aber noch einen Blick auf das Sortiment werfen will, findet einen Link dazu auf top fm.de – und ganz wichtig. Wie der Ex-Blink Gitarrist selber sagt: wer sein Equipment benutzt, wird automatisch schöner.