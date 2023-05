Blitz-Zimtschnecke aus der Tasse

Egal ob im tiefsten Winter oder wenn draußen so richtig die Sonne runterbrennt – Zimtschnecken gehen immer! Glücklicherweise müssen wir für richtig leckere nicht in einen bestimmten Laden gehen, sondern können sie auch ganz entspannt, innerhalb von 10 Minuten daheim zaubern. Das Rezept für eine richtig schön fluffige, softe Zimtschnecke in der Tasse gibts hier!

Für eine Tassen-Zimtschnecke braucht Ihr:

Teig:

4 EL Mehl Type 405

1/2 TL Backpulver

3-5 EL Milch

Füllung:

1/2 TL Zimt

1 EL Brauner Zucker

1 Prise Salz

Für die lecker saftige Zimtschnecke vermengt Ihr erst das Mehl mit dem Backpulver und ein bisschen Milch, bis ein leicht klebriger Teig entsteht. Diesen ausrollen, plattdrücken und dann kommt auch schon die Füllung. Mischt dafür Zimt, Zucker und Salz zusammen und bestreicht den Teig damit. Nachdem ihr das Ganze aufgerollt und in eine Tasse gestülpt habt, geht es dann für gut 1 1/2 Minuten in die Mikrowelle. Und schon ist Eure leckere, dampfend heiße Zimtschnecke fertig!

Wer keine Mikrowelle besitzt, kann die Tassenzimtschnecke alternativ im Backofen bei 200 Grad für circa 15 Minuten backen. Vorsicht beim Herausnehmen – die Tasse ist kochend heiß!

Übrigends: Zur Zimtschnecke passt auch ein Zuckerguss aus ein bisschen Milch und Puderzucker gut