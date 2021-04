Blitzermarathon: Hier wird am Mittwoch in Eurer Region geblitzt

Am Mittwoch ab 06 Uhr heißt es – Fuß weg vom Gas und das Portemonnaie freut sich. In ganz Bayern wird wieder in einer großen Kontrollaktion geblitzt. Denn nach wie vor ist zu schnelles Fahren bundesweit die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Bayerns Innenminister Herrmann wird um 12 Uhr über den Blitzermarathon informieren – insgesamt werden in Bayern 2100 Blitzer aufgestellt. Die Aktion selber geht bis Donnerstag, um 06 Uhr früh.

An welchen Stellen in Eurem Landkreis geblitzt wird, erfahrt Ihr hier.