Blumen, die man schon im Frühling einpflanzen kann

Die Temperaturen werden wärmer, die Sonne scheint immer länger, der Frühling ist angekommen hier bei uns in Oberbayern. Perfekte Zeit also, um auch ein bisschen Farbe in den Garten oder auf Balkon zu bringen, am besten natürlich mit frischen Blumen.

Besonders gut blühen auch jetzt schon im März zum Beispiel Stiefmütterchen, Narzissen, Schneeglöckchen oder auch Veilchen. Das sind nämlich alles sogenannte Frühblüher und selbst wenn es in der Nacht noch kälter ist, macht ihnen das gar nichts aus. Die kann man übrigens auch alle wunderbar auf dem Balkon in einem Blumentopf einpflanzen.

Hier noch ein paar mehr Blumen, die man jetzt schon pflanzen kann:

Christrose, Gänseblümchen, Goldstern, Küchenschelle, Krokus, Lerchensporn, Löwenzahn, Märzenbecher, Primel, Schlüsselblume, Winterling

Und an alle Männer, die ihren Frauen eine besondere Freude machen wollen, hier ein kleiner Tipp: Man kann auch jetzt noch ein paar Tulpen oder Rosen pflanzen. Freut eure Liebste garantiert.