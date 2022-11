Nach 3 Verhandlungstagen steht das Urteil. Ex-Nationalspieler und Weltmeister Jérôme Boateng wurde in München wegen Körperverletzung und Beleidigung schuldig gesprochen. Er soll seine damalige Freundin und Mutter seiner Kinder in einem Karibik Urlaub geschlagen haben. Jetzt muss er eine Geldstrafe in Höhe von 1,2 Millionen Euro zahlen.