Am Sonntag ist Bundestagswahl, aber die Bürger in Bockhorn im Landkreis Erding dürfen übermorgen noch ein drittes Kreuz machen. Sie dürfen darüber entscheiden, ob im Gewerbegebiet Mauggen ein Mobilfunkmast errichtet werden soll. Der Standort hatte für Streit gesorgt. Denn an einem anderen Standort weiter im Wald könnten noch mehr Menschen mit Handynetz versorgt werden, glauben die Standort-Kritiker.