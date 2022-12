Böller und Co. – Wie beruhige ich meine Haustiere

Für uns ist es jedes Jahr ein großes Specktakel, für unsere Haustiere aber oft leider die schlimmste Nacht des Jahres. Wenn an Silvester wieder tausende Raketen und Böller den Nachthimmel erhellen. Aber, wir können unseren Tieren zumindest ein bisschen dabei helfen, die Nacht so stressfrei wie möglich herumzukriegen. Zwar gibt es kein Allheilmittel, dass für sofortige Entspannung bei den Vierbeinern sorgt. Aber es gibt ein paar Tricks, die ihr beachten könnt, um den Silvesterstress zumindest ein bisschen abzumildern.

Zur Vorbeugung:

1. Behaltet eure Haustiere schon ab dem Nachmittag im Haus. Solltet ihr eine Freigängerkatze haben, dann lasst sie am besten schon eine Nacht vor und auch nach der Silvesternacht nicht raus.

2. Behaltet eure Hunde bei den Abendspaziergängen immer an der Leine, am besten auch noch den Tag nach Silvester. Oft liegen noch Raketenreste und Scherben herum, an denen sich euer Hund verletzen könnte.

3. Vermeidet an Silvester selber Spaziergänge durch Innenstädte oder Wohngebiete. Geht lieber schon am Vormittag eine lange Runde durch die Natur. Dort ist die Gefahr am geringsten, auf zu früh gezündete Silvesterraketen zu treffen.

4. Bietet eurem Haustier einen sicheren Rückzugsort an, der am besten dunkel und möglichst Lärm geschützt ist.

5. Wenn es durch die Raketen zu hell wird, könnt ihr Vogel- oder Meerschweinchenkäfige bei Bedarf auch mit Tüchern abdecken und am besten in einen möglichst lärmgeschützten Raum stellen.

6. Gestaltet den Alltag mit eurem Tier auch am Silvestertag so normal wie möglich. Je gewohnter der Tagesablauf, desto entspannter und sicherer fühlt sich euer Haustier.

7. Lasst euer Haustier am Silvesterabend nicht alleine. Wenn es dann anfängt laut zu knallen und am Himmel zu blitzen, fühlt sich euer Tier ohne euch noch schutzloser.

8. Achtet darauf, dass alle eure Fenster und Türen geschlossen sind.

9. Zieht am besten alle Vorhänge zu und lasst die Rollläden runter.

10. Lasst das Radio oder den Fernseher laufen. Die bekannten Geräusche lenken einige Tiere von dem Knallen ab.

11. Sollte euer Tier sowieso schon zu starken Panikattacken neigen, dann kann in Absprache mit eurem Tierarzt ein Beruhigungsmittel helfen. Das solltet ihr aber am besten rechtzeitig mit dem Arzt besprechen.

12. Wenn nicht eh schon geschehen, dann registriert euer Haustier noch und lasst es chippen. Außerdem bietet sich ein Anhänger mit eurer Telefonnummer am Halsband an. Dann habt ihr die besten Chancen, euer Tier wiederzufinden, sollte es aus Versehen davonlaufen.

In der Nacht selber:

1. Denkt immer auch an euer eigenes Verhalten. Bleibt also selber so ruhig wie möglich. Wenn ihr gestresst seid, dann überträgt sich das auch auf euer Tier.

2. Gerade Hunden hilft es extrem, wenn ihr euch mit ihnen beschäftigt. Spielt zum Beispiel zur Ablenkung mit Lieblingsspielzeug.

3. Bestärkt euer Tier nicht in seiner Angst. Übermäßiges Streichel oder Zureden kann das Tier noch mehr verunsichern.

4. Nehmt euer Tier auf keinen Fall mit nach draußen. Lasst es lieber in den sicheren vier Wänden.

5. Am Ende weiß euer Tier selber am besten, was es in der Stresssituation braucht. Egal ob es Nähe sucht, oder sich lieber allein verkriechen will. Lasst es machen.

6. Wird der Stress doch zu groß, dann verabreicht eurem Tier ein Beruhigungsmittel. Allerdings nur nach Absprache mit eurem Tierarzt.