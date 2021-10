München bekommt neue Hochhäuser, die zu großen Teilen aus Holz bestehen. Der Ausschuss für Stadtplanung hat nun grünes Licht für die drei Türme gegeben, die bis zu 96 Meter hoch sind. In ihnen wird die Bayerische Versorgungskammer einziehen. Die Hochhäuser werden aus einem Mix aus Holz, Stahl und Beton erstellt. Sie entstehen in der Nähe des U-Bahnhofs Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen.