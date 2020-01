Weil er sein Essen wohl auf dem Herd vergessen hat, hat ein Rentner einen Brand in seiner Küche in München-Bogenhausen ausgelöst. Zum Glück hörte ein Nachbar des Mannes gestern den Rauchmelder und rief sofort die Feuerwehr. Die fand den Mitte 70-Jährigen bewusstlos auf der Couch liegen. Ein Rettungswagen brachte den Rentner sofort ins Krankenhaus. Wie hoch der Schaden in der Wohnung ist, ist noch unklar.