Eine Bombe in einem Koffer, mitten in Bayrischzell im Landkreis Miesbach. Mit dieser Drohung hat am Abend ein 38-Jähriger die Polizei angerufen. Die Folge: Ein Großeinsatz im ganzen Ort. Mehrere Häuser wurden durchsucht. Gefunden haben die Ermittler aber nichts. Stattdessen wurde der 38-Jährige entdeckt und festgenommen. Er wurde angezeigt.