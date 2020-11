Bon Jovi geben kostenloses Online-Konzert

Auch Bon Jovi haben heuer ein neues Album veröffentlicht und wollten eigentlich auf große Tour gehen. Das fällt wegen Corona leider erwartungsgemäß flach – doch die Band will ihren Fans trotzdem etwas bieten. Bon Jovi haben ein Konzert aufgenommen – und das feiert am Samstag um Mitternacht unserer Zeit Premiere. Im Gepäck sind alle Songs des neuen Albums „2020“ aber natürlich werden auch die großen Hits der Band nicht fehlen. Und das besonders Gute – im Gegensatz zu vielen anderen Online-Konzerten bietet Bon Jovi das Ganze kostenlos auf ihrer Facebook-Seite an.