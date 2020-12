Bon Jovi: „Nie die Zeit genommen den Erfolg zu genießen“

Ausverkaufte Stadien, über 130 Millionen verkaufte Platten und treue Fans – eigentlich könnte man meinen, dass Bon Jovi in ihrer Karriere alles Richtig gemacht haben. Doch Sänger Jon Bon Jovi sieht das nicht ganz so, wie er jetzt in einem Interview erzählt hat. Sein größter Fehler sei gewesen sich nie entspannt zu haben. Er habe sich nie die Zeit genommen, um seinen Erfolg zu genießen. Stattdessen habe der Sänger immer an den nächsten Karriereschnitt gedacht. Das habe ihm viele tolle Erinnerungen gekostet, sagte Jon. Seinem jüngeren Ich würde er heute sagen – durchatmen, entspannen und genießen.