Boris Becker auf freiem Fuß? Schon heute soll der Tennisstar aus dem Londoner Gefängnis entlassen worden sein und in München ankommen. Laut Medienberichten droht Becker dann in Deutschland auch erst mal keine weitere Strafverfolgung. Sein Anwalt hat sich zu den Freilassungsgerüchten noch nicht geäußert. Angeblich ist auch schon ein TV-Interview geplant, in dem die Hintergründe der verfrühten Freilassung aufgedeckt werden sollen.