Brand eines landwirtschaftlichen Lagerschuppens

In Ottenhofen im Landkreis Erding konnte die Feuerwehr schlimmeres verhindern. Am Abend ist da in einer landwirtschaftlichen Halle ein Feuer ausgebroch. Darin befanden sich mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein Pkw. Die Lagerhalle wurde samt Inhalt komplett zerstört – ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Feuerwehr konnte zum Glück verhindern, dass das Feuer noch auf das Wohnhaus daneben überging. Es gab keine Verletzte. Die Brandursache ist bisher unklar. Es könnte sich aber nach ersten Ermittlungen um einen technischen Defekt am abgestellten Auto handeln.