Brand in Blockheizkraftwerk: Keine Heizung & Warmwasser

Noch immer sind im Landkreis Ebersberg die Nachwirkungen vom Brand in einer Lagerhalle für Hackschnitzel zu spüren. Das Feuer war gestern am frühen Morgen in Piusheim ausgebrochen. Dabei ist auch die Steuerung vom benachbarten Blockheizkraftwerk beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach mehreren Stunden löschen. Der Sachschaden ist laut Polizei immens, noch immer sind rund 50 Haushalte ohne Nahwärme und Warmwasser, auch die Telefon- und Internetversorgung ist gestört. Die Reparaturarbeiten werden wohl mehrere Tage dauern. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.