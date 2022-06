Wenige Tage vor dem Start des G7-Gipfels am Wochenende in Elmau ist heute Morgen in München ein Brandanschlag auf Mannschaftsbusse der Polizei verübt worden. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sind mehrere Fahrzeuge teils völlig zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Eine erste Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Mannschaftsbusse waren vor einem Hotel im Stadtteil Haidhausen abgestellt, in dem Einsatzkräfte für den G7-Gipfel untergebracht sind.