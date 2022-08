Brandstiftung an Stellwerk: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Bahnchaos zwischen Augsburg und München Anfang der Woche, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sie vermutet, dass der Brand an einem Stellwerk in Mering absichtlich gelegt wurde. Das Feuer hatte einen Kabelschaden ausgelöst, der den Bahnverkehr zwischen Augsburg und München am Montag und Dienstag fast komplett lahm gelegt hat.

Hierzu bittet die Kriminalpolizei unter Tel. 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

Wer hat im Zeitraum von Sonntag (31.07.2022), 21.00 Uhr, bis Montag (01.08.2022), 03.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Mering und Althegnenberg gemacht?

Für die Ermittler sind insbesondere festgestellte Pkw- oder Fahrradfahrer im unmittelbaren Nahbereich relevant. Auch Personen, die dort trotz der sommerlichen Temperaturen mit Handschuhen oder Kapuzenpullover unterwegs waren, könnten für die Ermittler relevant sein. Ebenso wird um Zeugenhinweise gebeten, sofern entsprechende Kleidungsstücke im Umfeld

aufgefunden wurden.