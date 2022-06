Brauerei Maisach startet Crowdfunding-Aktion

‘Zins auf Bier, das rat ich Dir’ – so heißt die gutklingende Crowdfunding Aktion der Brauerei hier in Maisach. Im Internet kann jeder Anteile der Maisacher Brauerei im Wert zwischen 100 und 25 000 Euro kaufen. Laufzeit: zehn Jahre. Und wer sein Geld bei der Brauerei anlegt, bekommt die Zinsen dafür entweder in Bier oder in Bier-Gutscheinen ausbezahlt. Quasi ein echter Bier-Zins Mit der Aktion möchte die Brauerei bis Ende Juli 300 000 Euro sammeln. Unter anderem um das Geld zu investieren und um den Export nach Italien weiter auszubauen. Mittlerweile fehlen nur noch fast 88 Tausend Euro bis zum Ziel. Hier könnt auch Ihr euer Geld bei der Brauerei Maisach anlegen.