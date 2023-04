Braunbärspuren in Oberbayern gesichtet

Durch Oberbayern streift offenbar wieder ein Braunbär. Entsprechende Tatzenabdrücke im Schnee in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach hat das Landesamt für Umwelt jetzt als Braunbär-Spuren bestätigt. Zuletzt waren im Sommer Bärenspuren in Oberbayern entdeckt worden. Die nächstgelegene Bärenpopulation befindet sich im norditalienischen Trentino, etwa 120 Kilometer entfernt. Junge Männchen wandern auf Partnersuche aber oft sehr weite Strecken. Das Landesamt für Umwelt geht deshalb nicht davon aus, dass sich Bären dauerhaft in Oberbayern ansiedeln. Erst vor knapp zwei Wochen hatte in Italien die tödliche Attacke einer Braunbärin auf einen Jogger für Aufsehen gesorgt.