Brennerei aus Widdersberg versteigert Whisky-Flaschen zugunsten von Kriegsopfern aus der Ukraine

Die erste Flasche aus dem ersten Fass einer Whisky-Destillerie. Für Sammler ist sie besonders wertvoll und deshalb will die Brennerei Heiligenbergfeld hier in Widdersberg sie für einen guten Zweck versteigern. Eigentlich sollte das erst im Juni passieren, aber dann kam der Krieg in der Ukraine. Deshalb kann man jetzt mitbieten, um die ersten fünf Flaschen Whisky hier vom Ammersee. Jeder kann ein Gebot pro Flasche abgeben, bis morgen 12 Uhr und dann noch ein Zweites bis Montag 12 Uhr. Danach wird der Zuschlag erteilt. Alle Infos zur Versteigerung findet ihr hier!