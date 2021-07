Brian May: „Freddie würde noch immer bei Queen singen“

Würde Freddie Mercury noch am Leben, dann wäre er auch immer noch bei Queen. Das hat Gitarrist Brian May jetzt in einem Interview gesagt. Freddie würde zwar immer noch seine Solo-Sachen veröffentlichen wollen aber am Ende käme er sicher immer wieder zurück zur Familie, so May. Mit dessen Tod habe er mittlerweile Frieden geschlossen, auch wenn er nie aufhöre zu trauern, so May. Freddie habe ein großartiges Leben gehabt und die Band habe wundervolle Dinge geschaffen – es sei wunderbar, dass das alles passiert sei.