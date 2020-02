Am 15. März finden bei uns die Kommunalwahlen statt. Die Unterlagen dafür müssen mittlerweile alle erhalten haben. Viele werden auch diesmal auf die Briefwahl zurückgreifen. Die muss man ja beantragen und in vielen Städten und Gemeinden werden die Unterlagen jetzt zugeschickt. In Freising werden sie ab heute versandt oder können im Rathaus abgeholt werden. In Erding machen sich die Unterlagen ab Mittwoch auf den Weg.