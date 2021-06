Bruce Springsteen: Doch mit AstraZeneca Impfung zur Broadway Show

Jetzt doch – wer mit Astra-Zeneca vollständig gegen Corona geimpft wurde, darf sich doch die Broadway Show von Bruce Springsteen anschauen. Die startet am Samstag und machte zunächst Schlagzeilen als sie sagte „Astra Zeneca muss draußen bleiben“. Denn in den USA ist der Impfstoff nicht zugelassen. In Kanada hingegen schon – die Fans von dort beschwerten sich auch. Jetzt hat der Inhaber des Theaters einen Schritt zurück gemacht und auch für Astra-Zeneca Geimpfte grünes Licht gegeben. Wer keinen Flug nach New York buchen kann, um sich die Show anzusehen, kann sich zumindest auf Netflix einen Mitschnitt anschauen.