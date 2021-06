Bruce Springsteen kehrt auf den Broadway zurück

Endlich wieder auf der Bühne stehen und seine Musik spielen – das wird Bruce Springsteen wohl in diesem Monat noch können. Der Rockmusiker soll nämlich mit seiner Show „Springsteen on Broadway“ am 26. Juni im New Yorker St. James-Theater auftreten. Das haben die Veranstalter Anfang der Woche bekanntgegeben. Seit März 2020 hatte es wegen Corona am Braodway-Theater keine Veranstaltungen gegeben – Springsteen läutet die Eröffnung ein. Bis zum 4. September will er auftreten. Mit seiner Show „Springsteen on Broadway“ steht der Boss weitgehend alleine auf der Bühne und erzählt mit und ohne Musik aus seinem Leben. Er selber freue sich bereits sehr darauf.