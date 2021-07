Bruce Springsteen kündigt Konzertfilm an

Bruce Springsteen drückt gerade aufs Tempo – neues Album im letzten Jahr, seine Show ist zurück auf dem legendären Broadway und jetzt hat er auch noch einen Konzertfilm angekündigt. Die Shows sind allerdings schon eine Weile her – und zwar die „No Nukes“ Gigs 1979. Die markieren zwei der ersten großen Shows vom Boss – dementsprechend werden sich Fans auch freuen, die Konzerte nochmal in ganz neuer Qualität sehen zu können. Der Konzertfilm soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden – wann genau, ist aber nicht klar.