Bruce Springsteen spricht bereits von neuem Album

Nach dem letzten Album, ist vor dem Neuen. Auch mit 71 Jahren ist bei Bruce Springsteen noch lange nicht Schluss. Gerade einmal gute sechs Monate ist das letzte Album „Letter to you“ her, da denkt der Boss schon wieder an ein neues, dass er bald veröffentlichen will. Einen großen Einfluss auf die neuen Songs soll dabei erneut der amerikanische Westen haben. Vor allem Kalifornien hat es Springsteen angetan. Der Bundesstaat hat schon in den 90ern und 2000ern eine große Rolle in seinen Songs gespielt und wird jetzt im neuen Album wieder ein großer Bestandteil sein.