Bruce Springsteen & The Killers haben gemeinsame Sache gemacht

Wenn der Boss sagt es ist Zeit für eine Ankündigung, dann ist es Zeit für eine Ankündigung. Mit den Worten haben die Killers mitgeteilt, dass sie mit Bruce Springsteen an gemeinsamer Musik gearbeitet haben. Der Boss kam ihnen nämlich zuvor und hatte die Zusammenarbeit schon vorher bekanntgegeben – also zogen die Killers mit ein wenig Humor nach. Ob es sich aber nur um einen gemeinsamen Song oder gleich mehrere handelt, verrieten beide nicht. Nur, dass in rund einer Woche etwas erscheinen werde. Wir bleiben also gespannt.