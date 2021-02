Bruce Springsteen und Barack Obama starten Podcast

Es ist ein ungleiches Paar auf den ersten Blick – auf der einen Seite eine Rocklegende aus New Jersey, auf der anderen ein Ex-Politiker aus Hawaii. Doch Bruce Springsteen und Ex-US-Präsident Barack Obama haben jetzt einen gemeinsamen Podcast veröffentlicht. „Renegades: Born in the USA“ heißt er und soll acht Folgen haben – die ersten beiden sind bereits veröffentlicht. Darin besprechen die Zwei ihre Freundschaft zueinander und ihr jeweiliges Aufwachsen als Außenseiter. Getroffen haben sich Obama und Springsteen zum ersten Mal als Obama 2008 im Präsidentenrennen war – seitdem sind die beiden befreundet.