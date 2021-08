Bruce Springsteen will keine Raststäte in seinen Ehren

Was haben Jon Bon Jovi, Whitney Houston und Frank Sinatra gemeinsam? Sie alle kommen aus dem US-Bundesstaat New Jersey. Und der will die Musiker jetzt auf eine spezielle Art und Weise ehren. Er will Autobahnraststätten nach ihnen benennen. Aber einer der ganz Großen hat auf die Ehrung keine Lust. The Boss Bruce Springsteen kommt auch aus New Jersey und hat den Behörden mitgeteilt, dass er respektvoll ablehne. Auszeichnungen hat er ja genug. Der 71-Jährige ist Oscar-, Grammy, Tony-, und Golden-Globe-Preisträger.