In Bruck im Landkreis Ebersberg ist der Fuchs los. Nicht nur auf Essbares, sondern vor allem auf die Schuhe hat er es abgesehen. Denn für Fuchswelpen sind die das perfekte Spielzeug. Wer also seine Schuhe lieber für sich behalten will, der sollte die in der nächsten Zeit nicht im Garten liegen lassen.