Brucker Kinder Stadtrallye

Wer neugierige Entdecker-Kids bei sich daheim sitzen hat – der ist hier in Fürstenfeldbruck genau richtig. Dort startet am Donnerstag, den 26.05. wieder eine Stadtrallye für Kinder von sechs bis 12 Jahren. Ausgerüstet mit Stadtplan und Erkundungsbogen gehts dann in Teams durch die

Brucker

Innenstadt. Dort dürfen die kleinen Stadtforscher dann Rätsel, Suchaufgaben und sogar richtige Aufträge lösen. Die Besten werden am Ende dann mit dem Bruck-Entdecker-Preis ausgezeichnet. Los gehts am Donnerstag um 14.30 am Niederbronnerplatz – das

Ganze

geht dann zwei Stunden und kostet pro Person 6 Euro. Anmelden könnt ihr euch

unter Telefon 08141 281-1413 oder per Email an tourismus@fuerstenfeldbruck.de