Brummi Fahrern eine Freude machen

Schon zum neunten Mal organisiert Cindy Schneppe hier aus Nandlstadt die Weihnachtsaktion für Brummifahrer. Es geht darum, auch ihnen an Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aktuell sammelt sie deshalb Plätzchen, Süßigkeiten oder auch Obst zum Verschenken. Am 25. Dezember ist Cindy dann auf den Autobahnraststellen unterwegs und überreicht den vielen LKW-Fahrern, die über die Feiertage dort ausharren müssen, ihre kleinen Geschenke. Wer Süßigkeiten, Plätzchen, Obst und Co. spenden möchte, kann sich bei Cindy Schneppe melden unter der 017662113620. Alternativ können die Spenden auch nach Absprache in der Hopfenstraße 19 in Nandlstadt sowie an der Esso-Tankstelle an der Erdinger Straße in Freising abgegeben werden.