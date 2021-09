Bryan Adams fotografiert für den Pirelli-Kalender

Bryan Adams ist nicht nur ein großartiger Rockmusiker, sondern schon seit einiger Zeit auch ein angesehener Fotograf. Und jetzt kommt dem Kanadier eine besondere Ehre zuteil: Er darf für den berühmten Pirelli-Kalender knipsen. Der ist für 2021 Corona-bedingt nicht erschienen, nächstes Jahr wird es ihn aber wieder geben. Und wie es sich für einen Rocker gehört, sind natürlich Musiker auf den Kalenderblättern: Jennifer Hudson, Iggy Pop oder auch Rita Ora haben sich von Bryan Adams ablichten lassen: Motto: „On the Road“. Die Stars werden also in typischen Tournee-Situationen gezeigt. Untypisch dagegen für den Pirelli-Kalender: Nackte Haut gibt es kaum.