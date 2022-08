Bühne frei in der Isarphilharmonie

Bühne frei! Heißt es bald für jedermann in der Isarphilharmonie hier in München. Ab jetzt kann man sich seine ganz persönlichen 45 Minuten auf der großen Bühne reservieren. Egal ob ein kleines Privatkonzert, einfach nur meditieren oder vielleicht auch ein Märchen vorlesen, alles ist möglich und das mit bis zu 10 Zuschauern.. oder auch ganz alleine, wie ihr wollt. Die Bühne steht euch dann vom 09. September bis 12. September zu jeder vollen Stunde zur Verfügung. Wenn ihr auch Lust habt mitzumachen, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden mit euren Daten, der gewünschten Zeit und einer Beschreibung dessen, was ihr mit eurer Bühnenzeit anstellen wollt.

E-Mail-Adresse zum anmelden:

mitmachen@gasteig.de