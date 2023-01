Bündnis klagt gegen Münchner Dieselfahrverbot

Keine Diesel der Euronorm Vier mehr in der Münchner Innenstadt und auf dem Mittleren Ring. Ab morgen greift in der Landeshauptstadt das Dieselfahrverbot. Außer es wird noch in letzter Minute gekippt. Der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper und der Verkehrsclub „Mobil in Deutschland“ wollen medienwirksam heute einen Tag vorher Klage gegen das Dieselfahrverbot einreichen. Ihre Argumentation: Es ist unverhältnismäßig. Die Abgaswerte in München würden sinken, die Luft werde besser. Unterstützt wird das Bündnis von einem Anwalt, der bereits in Berlin ein Dieselfahrverbot gekippt hatte. Ob das auch in München klappt, ist fraglich.

