Bürgerbeteiligung zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck

Es geht eine Ära zu Ende, hier in Fürstenfeldbruck: Nach über 90 Jahren verlässt die Luftwaffe endgültig den Fliegerhorst. Damit stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Gelände? Die Stadt will hier ein neues Stadtquartier entwickeln. Dazu startet die Stadt einen Ideenwettbewerb und braucht die Hilfe der Brucker. Heute startet eine große Bürgerbeteiligung. Los gehts heute Nachmittag mit einem Info-Markt im Veranstaltungsforum. Anfang Oktober gibt es dann eine Radexkursion, bei der man das Fliegerhorst-Gelände besser kennenlernen kann.

Für die Radtouren am 1. Oktober (10 – 13 Uhr) und am 8. Oktober (14 – 17 Uhr) kann man sich noch heute anmelden unter konversion@fuerstenfeldbruck.de.

Weitere Veranstaltungen:

Dialog in der Stadt

Samstag, 15. Oktober, 13 bis 16 Uhr, im Eingangsbereich vom City Point in der Brucker Innenstadt

Samstag, 22. Oktober, 13 bis 16 Uhr, im Eingangsbereich des AEZ-Marktes im Center Buchenau

Ready for Take-Off: Zukunft Fliegerhorst

Beteiligungsveranstaltung für die Jugend

Mittwoch, 26. Oktober, 18 bis 20.30 Uhr, Alter Schlachthof, Auf der Lände