Bürgerbudget Puchheim geht an den Start

Die Bürger hier in Puchheim bekommen ab morgen eine Art Taschengeld. So ähnlich funktioniert nämlich das Pilotprojekt Bürgerbudget. Mit 15 Tausend Euro pro Jahr können Ideen und Vorschläge der Puchheimer umgesetzt werden. Und genau nach diesen sucht die Stadt jetzt. Ab morgen können bis Ende Januar Ideen eingereicht werden. Die Vorschläge werden im Anschluss geprüft und im März wird dann darüber abgestimmt. Vorschläge können postalisch an die Stadt Puchheim, Poststraße 2, 82178 Puchheim, per E-Mail an buergerbeteiligung@puchheim.de oder online über die städtische Homepage eingereicht werden.