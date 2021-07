Es wird wieder gefeiert in Grafing. Die Stadt lädt dieses Wochenende wieder zum Bürgerfest ein. Dieses Mal auf dem Gelände der Brauerei Wildbräu. Anstich ist morgen Abend. Und dann wird bis Montag im Festzelt und im Biergarten gefeiert. Jeden Abend mit Livemusik, und am Montag zum Abschluss mit dem Kesselfleischessen. Und es sind auch ein paar Schausteller auf dem Gelände. Also mal wieder richtiges Volksfestfeeling.