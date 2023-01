Betrugsverdacht in Millionenhöhe in Seeg im Allgäu. Der Bürgermeister der Gemeinde, Markus Berktold und der Leiter des Pflegeheims wurden festgenommen. Sie sollen zwei Jahre lang immer wieder Scheinrechnungen des Pflegeheimes erstellt haben und so Mehrkosten durch die Coronapandemie verbotenerweise abgerechnet haben. Dadurch sollen die beiden rund 1,1 Millionen Euro erbeutet haben.