Grüner Strom aus dem Forstenrieder Park. Das könnte in drei Jahren Realität werden, denn dann sollen sich im Bürgerwindpark an der A95 die ersten der bis zu sechs Windräder drehen. Zumindest zum Teil können auch die Bürger den Ökostrom finanzieren, in dem sie Anteile vom neuen Bürgerwindpark kaufen. Außerdem will der Landkreis München die Kosten abfedern.