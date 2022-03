Bund Naturschutz ruft zum Hummeln melden auf

Langsam summt es wieder hier in den Isarauen und den Feldern rund um Moosburg. Neben den Bienen sind auch schon wieder viele Hummeln unterwegs. Wie viele genau und vor allem welche will jetzt der Bund Naturschutz wissen und ruft zum Hummel-Fotografieren auf. In Deutschland fliegen nämlich ganze 41 Hummelarten über die Felder. Deshalb kann man einfach ein Foto des Insekts per Whatsapp an die Hummel-Hotline (0151 / 18 46 01 63) schicken und Experten verraten einem, welche Art man entdeckt hat. Der Fund wird außerdem auf einer Karte eingetragen.