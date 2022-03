Bund Naturschutz sucht Bilder aus der Naturgeschichte von Erding

Wie hat sich die Natur hier in Erding im 20. Jahrhundert verändert? Dazu sucht der Bund Naturschutz Fotos und Filme, die den Wandel zeigen. Egal ob es ein Foto von verschwundener Natur ist oder ein Foto von neu geschaffenen Grünbereichen. Die fünf interessantesten Einsendungen werden ab dem 18. April von einer Jury ausgewählt. Im Mai werden dann die Preise verliehen. Die Bilder und Filme kann man ab dann auch in einer Ausstellung in der Stadtbücherei bewundern. Alle Infos zu der Aktion findet ihr hier.